WMO dokončno potrdila povratek El Nina

Ženeva, 4. julija - Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je danes potrdila, da se vrača vremenski pojav El Nino, zaradi katerega naj bi po svetu v bližnji prihodnosti pustošile suše, požari, poplave in monsuni. Vremenski fenomen El Nino se zgodi vsakih nekaj let zaradi segrevanja zgornjih plasti vode v srednjem in vzhodnem delu Tihega oceana.