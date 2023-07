Stanje naravnega rezervata Zelenci se je normaliziralo

Kranjska Gora, 4. julija - Potem ko je bil lani jeseni kranjskogorski naravni rezervat Zelenci zaradi pomanjkanja vode v slabem stanju, so se letos razmere izboljšale in stanje se je normaliziralo. Vodostaj se je povišal in voda se je zbistrila. Kot so ugotovili strokovnjaki, je lansko slabo stanje povzročila izrazita poletna suša.