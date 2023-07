Zaradi lanske oporečne pitne vode na Žalskem ovadeni dve osebi

Žalec/Celje, 4. julija - Celjski kriminalisti so zaključili s preiskavo primera, v katerem je lansko jesen na širšem žalskem območju okoli 500 ljudi iskalo zdravniško pomoč zaradi težav, povezanih s pitjem oporečne vode. Ovadili so dve osebi, stari 59 in 53 let, obe zaposleni v podjetju, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Neuradno gre za zaposlena v žalski komunali.