V Ljubljani predvidoma mesec in pol zaprt del Ceste v Mestni log

Ljubljana, 4. julija - Cesta v Mestni log na jugu Ljubljane bo zaradi gradnje komunalnih vodov in rekonstrukcije na odseku med ulico Pod bukvami in Vipavsko ulico (pred poslovno-trgovskim središčem Murgle Center) za ves promet zaprta od danes predvidoma do 20. avgusta, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.