Priprli nasilneža iz Lucije, ki je poškodoval partnerko in udaril policista

Piran, 4. julija - Koprsko okrožno sodišče je odredilo pripor za 36-letnika iz Lucije, obdolženega, da je 24. junija poškodoval partnerko. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so mu v zadnjih dveh letih trikrat izrekli prepoved približevanja, a jo je vsakokrat kršil. Tudi dva dni pred navedenim datumom je bil pred njenim stanovanjem in tam udaril policista.