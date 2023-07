Padla prva klapa slovenske mladinske glasbene drame Čao Bela

Ljubljana, 4. julija - V tem tednu so v Ljubljani začeli s snemanjem novega slovenskega mladinskega celovečerca scenarista in režiserja Janija Severja z naslovom Čao Bela. Glasbena mladinska drama bo ponudila zgodbo o sodobnih najstnikih, o njihovih težavah in predvsem o iskanju njihovega lastnega izraza sredi sveta, ki jih lahko tudi prizadene.