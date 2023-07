Smrt dveh delavcev med gradnjo celjske tržnice dobila epilog na sodišču

Celje, 4. julija - Na celjskem okrožnem sodišču so končali sojenje šestim obdolženim, ki jim je tožilstvo očitalo odgovornost za smrt dveh delavcev, državljanov Bosne in Hercegovine, med gradnjo celjske tržnice 30. julija 2009. Dva obtožena je sodišče spoznalo za kriva, štirim je izreklo oprostilne sodbe, so v teh dneh poročali mediji.