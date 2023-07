V UKC Maribor nova stokratna darovalca krvi

Maribor, 4. julija - V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so danes gostili dva nova krvodajalca stokratnika. Kri sta stotič darovala Robert Erhatič iz Frama in Marjan Žavcer iz Gaja, za kar se jima je v imenu UKC Maribor in pacientov zahvalila predstavnica transfuzijskega centra Erika Kavaš.