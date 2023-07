Na obrobju Novega mesta bodo prenovili cesto Dolenje Kamence-Potočna vas

Novo mesto, 4. julija - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor gradbenega podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta danes podpisala pogodbo za prenovo cestnega odseka med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo na severozahodnem obrobju Novega mesta. Mestna občina Novo mesto bo naložbo pokrila sama in zanjo skupaj z davkom odštela nekaj več kot 850.000 evrov.