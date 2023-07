V občini Ivančna Gorica slovesno odprli mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev

Višnja Gora, 4. julija - V občini Ivančni Gorici so dopoldne slovesno odprli 12. mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev, ki se ga udeležuje 150 tekmovalcev iz 30 držav. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je ob tem opozorila na zavedanje, da morata kmetijstvo in čebelarstvo delovati z roko v roki, da lahko ohranimo čebele, saj le to obljublja varno prihodnost.