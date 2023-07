Umrl je pisatelj Peter Bieri, znan pod psevdonimom Pascal Mercier

Berlin, 4. julija - V 80. letu starosti je umrl švicarski filozof in pisatelj Peter Bieri, ki je objavljal pod psevdonimom Pascal Mercier, so danes sporočili iz založbe Hanser Verlag. Njegov najbolj znani roman je uspešnica Nočni vlak v Lizbono, ki je izšla leta 2004. Objavil je pet romanov in številna filozofska dela.