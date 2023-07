S projektom Pravljični studio za boljše pripovedovalske kompetence otrok

Ljubljana, 4. julija - Pod okriljem Vodnikove domačije oz. Zavoda Divja misel je več let nastajal projekt, namenjen spodbujanju pripovedovalskih kompetenc pri otrocih Pravljični studio. Z njim so po besedah vodje projekta Špele Frlic želeli zagotoviti gradivo, s pomočjo katerega bi lahko ustvarjali zgodbe, ob čemer so motive iskali v ljudskih pravljicah.