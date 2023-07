V Grosupljem končujejo z obnovo pomembnega odseka Adamičeve ceste

Grosuplje, 4. julija - V Grosupljem v teh dneh zaključujejo obnovo pomembnega odseka Adamičeve ceste, to je od krožišča s Taborsko cesto do križišča s Partizansko cesto, in začenjajo z obnovo Adamičeve naprej do Mestne tržnice Grosuplje. Na tem odseku je do 30. avgusta zato predvidena popolna zapora ceste, spremenjene bodo tudi linije potniškega prometa.