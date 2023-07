Stoltenberg na čelu Nata še do oktobra 2024

Bruselj, 4. julija - Jens Stoltenberg bo na čelu Nata ostal do oktobra prihodnje leto. Kot je danes sporočil na Twitterju, so mu članice zavezništva mandat podaljšale še za eno leto. "Počaščen zaradi odločitve zaveznic v Natu, da moj mandat generalnega sekretarja podaljšajo za eno leto, do oktobra 2024," je zapisal.