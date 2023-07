Med glasbenim festivalom v Zrćah zasegli precej droge

Pag, 4. julija - Hrvaški policisti so v času festivala elektronske glasbe na Pagu, ki ga je obiskalo okoli 7000 ljudi, zasegli več kot 12.000 tablet ekstazija, 716 gramov MDMA, okoli 185 gramov kokaina in drugih drog. Kot je sporočila policija, so izdali za 24.000 evrov denarnih kazni in kazensko prijavili devet oseb.