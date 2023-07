Nove smrtne žrtve ruskih napadov v Ukrajini

Kijev, 4. julija - Na jugu in severovzhodu Ukrajine so ruski napadi terjali nove smrtne žrtve. Po navedbah regijskih oblasti sta v Hersonu v ruskem topniškem napadu umrla dva človek, mesto Sumi na severovzhodu države pa je bilo v ponedeljek tarča napada z dronom, v katerem so umrli trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.