Mladim Slovencem v zamejstvu poleti na voljo številni tabori in dejavnosti

Celovec/Reka/Trst/Monošter, 8. julija - Mladim Slovencem v zamejstvu bodo med počitnicami na voljo številni tabori in dejavnosti, kjer bodo lahko izpopolnjevali svoje znanje slovenščine ter se družili z vrstniki iz Slovenije. Kot so za STA pojasnili na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, bodo poletne šole in dejavnosti na avstrijskem Koroškem, v Italiji, Porabju in na Hrvaškem.