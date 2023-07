Čisti prihodek sektorja IKT leta 2021 presegel pet milijard evrov

Ljubljana, 9. julija - Slovenska podjetja, ki delujejo v sektorju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), so leta 2021 ustvarila za 5,06 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov več kot leto prej, izhaja iz podatkov državnega statističnega urada. Podjetja v tem sektorju so predlani imela več kot 32.000 zaposlenih in samozaposlenih.