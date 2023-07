Turčija od danskega muzeja zahteva vračilo glave kipa rimskega cesarja

Koebenhavn, 5. julija - Kip rimskega cesarja Septimija Severa je bil desetletja del zasebne ameriške zbirke, kjer so ga posodili newyorškemu Metropolitanskemu muzeju. Nedavno je bil vrnjen Turčiji, a brez glave. Turške oblasti menijo, da je glava v danski prestolnici v muzeju Ny Carlsberg Glyptotek, kjer je razstavljena že več kot 50 let, in zahtevajo njeno vrnitev.