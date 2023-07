Policija opozarja na goljufije pri prodaji avtomobilov

Novo mesto/Črnomelj, 4. julija - Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so letos na območju Bele krajine in Novega mesta obravnavali več primerov goljufij pri prodaji rabljenih vozil, ko so prodajalci kupcu avtomobil prepisali še pred plačilom celotne kupnine, prevarant pa nato kupnine ni poravnal. Zato opozarjajo na previdnost.