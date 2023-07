Neznanca v Ljubljani oropala peško

Ljubljana, 4. julija - Neznanca sta v ponedeljek zvečer za Bežigradom s kolesi pripeljala za žensko, ki je hodila po ulici in ji z ramen strgala torbico. Povzročila sta za okoli 150 evrov škode. Oblečena sta bila v jeans kratke hlače in moder oz. siv pulover s kapuco, ki sta jo imela poveznjeno čez glavo. Policisti o osumljenih zbirajo obvestila, so sporočili s policije.