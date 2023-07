Na letošnji Ultri v Splitu pričakujejo obiskovalce iz več kot 140 držav

Split, 7. julija - Na deveti izdaji festivala Ultra Europe v Splitu pričakujejo ljubitelje elektronske glasbe iz več kot 140 držav, so pred današnjim začetkom festivala napovedali organizatorji. Največji festival elektronske, house, techno in trance glasbe v Evropi bo do nedelje gostil številne zvezde, nato se bo zabava selila na Brač, Hvar in Vis.