Francija iz Sirije repatriirala 10 žensk in 25 otrok

Pariz, 4. julija - Francija je iz taborišč na severovzhodu Sirije repatriirala 25 otrok nekdanjih borcev skrajne skupine Islamska država in deset žensk, je danes sporočilo francosko zunanje ministrstvo. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je to že četrti primer repatriacije žensk in otrok iz Sirije v zadnjem letu dni.