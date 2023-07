Karmini Šilec mednarodna nagrada Darinke Matić Marović

Podgorica, 4. julija - Slovenska glasbena ustvarjalka Karmina Šilec je letošnja dobitnica mednarodne nagrade Darinke Matić Marović. Po oceni žirije za nagrade festivala KotorArt je nagrajenka z izvirnim in raziskovalnim pristopom v zborovsko glasbo in glasbeno gledališče vnesla svežino ter zgradila lasten stil umetniškega izražanja, ki ne pozna meja kultur in narodov.