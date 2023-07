Ob povečanem napadu podlubnikov ministrstvo poziva k pregledovanju gozdov

Ljubljana, 4. julija - Močno se je povečalo število dreves, ki so jih napadli podlubniki, opozarjajo na kmetijskem ministrstvu. Lastnike zato pozivajo k rednemu pregledovanju gozdov in tudi posameznih dreves v urbanem okolju ter takojšnjo sanacijo. Najbolj so prizadeti smrekovi gozdovi na širših območjih Tolmina, Bleda, Kranja, Ljubljane, Kočevja in Slovenj Gradca.