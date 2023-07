Meta pripravlja Twitterjevega tekmeca

Washington, 4. julija - Ameriški tehnološki velikan Meta, pod okrilje katerega sodita omrežji Facebook in Instagram, se pripravlja na zagon aplikacije, ki bo konkurirala družbenemu omrežju Twitter. Threads, an Instagram app, kot se imenuje aplikacija, je od ponedeljka mogoče prednaročiti v trgovinah z aplikacijami na telefonih z operacijskimi sistemi Android in iOS.