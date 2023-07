Zaradi neurja precej škode na območju Litije, poškodovana streha gimnazije

Litija, 4. julija - Neurje z orkanskim vetrom in veliko padavinami je v ponedeljek na območju občine Litija povzročilo precej škode. Med drugim je poškodovana približno polovica strehe na Gimnaziji Litija, kjer je nato voda vdrla v prostore šole. Že ponoči so posledice odpravljali zaposleni na šoli, gasilci in druge službe, je STA povedal župan Litije Franci Rokavec.