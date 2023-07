Trije nepridipravi vdrli v šentjernejski gasilski dom in gasilcem ukradli opremo

Šentjernej, 4. julija - Nepridipravi, šlo naj bi za tri mlade s psom, so pred tremi tedni vlomili v prostore Prostovoljnega gasilskega društva Šentjernej in iz vozila ukradli opremo za tehnično pomoč ob intervencijah. V društvu so nad dejanjem razočarani, še posebej, ker storilci kljub pozivom opreme še vedno niso vrnili.