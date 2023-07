V sinočnjem neurju več podrtih dreves, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov

Ljubljana, 4. julija - Neurje z obilnim deževjem in močnim vetrom, ki je sinoči okoli 20. ure zajelo območje Ljubljane in se nato pomikalo proti vzhodu države, je povzročilo kar nekaj nevšečnosti. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je zalilo več objektov in cestišč, veter je odkril nekaj ostrešij objektov, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov.