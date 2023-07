Abas po izraelski operaciji v Dženinu prekinil stike z Izraelom

Tel Aviv, 3. julija - Palestinski predsednik Mahmud Abas je po obsežni izraelski operaciji proti palestinskim skrajnežem v Dženinu na Zahodnem bregu danes prekinil stike z Izraelom in usklajevanje na področju varnosti s to državo. Za to se je po navedbah njegovega urada odločil po današnjem srečanju z visokimi palestinskimi predstavniki, poročajo tuje tiskovne agencije.