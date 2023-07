TV Slovenija: Plačni dogovor s sodniki še ta teden

Ljubljana, 3. julija - Plačni dogovor s sodniki naj bi bil sklenjen in na vladi tudi potrjen še ta teden, je poročala Televizija Slovenija. Predviden je dodatek za nezdružljivost, o katerem so se pogajalci že dogovorili in naj bi bil po navedbah televizije 10-odstoten. Odločitev sledi odločbi ustavnega sodišča glede neustavnosti sodniških plač.