Wall Street v drugo polletje s skromnimi dobički

New York, 3. julija - Ameriške borze so v drugo poletje 2023 krenile s skromnimi dobički. Najnovejši statistični podatki vlagateljev niso prepričali in niso imeli pomembnejšega vpliva na gibanje tečajev. Trgovanje se je sicer končalo tri ure prej kot običajno, saj bodo v torek borze v ZDA zaradi državnega praznika dneva neodvisnosti ostale zaprte.