Ukrajina na seznam sponzorjev vojne dodala britansko skupino Unilever

Kijev/London, 3. julija - Ukrajina je danes britansko skupino Unilever, ki med drugim proizvaja prehrambene izdelke in izdelke za osebno nego, uvrstila na seznam mednarodnih sponzorjev vojne, češ da še naprej ustvarja dobiček s poslovanjem v Rusiji in s plačevanjem davkov prispeva k nadaljevanju vojne. Pred sedežem podjetja v Londonu pa so danes potekale demonstracije.