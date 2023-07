Revizorji: EU pri prehodu v krožno gospodarstvo brez uspeha

Luxembourg, 3. julija - Evropsko računsko sodišče v najnovejšem poročilu ugotavlja, da je do zdaj le malo dokazov o uspešnem prehodu EU v krožno gospodarstvo. Sprejeti ukrepi in porabljene milijarde evrov tako po navedbah revizorjev niso obrodili sadov, še posebej ne na področju krožne zasnove izdelkov in proizvodnih procesov. Ambiciozne cilje bo tako težko doseči.