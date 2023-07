V KOsRIS ostro nad vladni predlog za vrednotenje delovnih mest v kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost

Ljubljana, 3. julija - V Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) odločno protestirajo proti vladnemu predlogu delovnih mest plačnih skupin H in J v kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost. Ponujeni dvig plač za en plačni razred po njihovem ni sprejemljiv in pričakujejo takojšnji sestanek s predstavniki pristojnih ministrstev in Svizom.