Filipini vabili turiste s prizori iz Indonezije in arabskimi peščinami

Manila, 3. julija - Filipini so za svojo novo turistično kampanjo pripravili promocijski video, v katerem pa so se znašli posnetki iz drugih držav. V videu so namreč vabili z riževimi terasami Indonezije in arabskimi peščenimi sipinami. Ministrstvo za turizem je zaradi spodrsljaja že prekinilo pogodbo z oglaševalsko agencijo, ki je pripravila nesrečni video.