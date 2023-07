Von der Leyen od španskega predsedstva Svetu EU pričakuje napredek na ključnih področjih

Madrid, 3. julija - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pričakuje, da bo v času španskega predsedstva Svetu EU narejen napredek na ključnih področjih. Med temi je izpostavila nadaljnjo podporo Ukrajini, konkurenčnost gospodarstva EU in migracije. To so sicer po besedah španskega premierja Pedra Sancheza prednostna področja njihovega predsedovanja.