V Kopru se začenja mednarodni rokometni festival Eurofest z okoli 2500 udeleženci

Koper, 4. julija - V Kopru se s spoznavnim večerom danes začenja 29. evropski rokometni festival Eurofest, na katerem bo sodelovalo okoli 2500 udeležencev iz 17 držav Evrope in Azije. Kot so organizatorji razložili za STA, na dogodku mladi rokometaši in rokometašice nadgradijo svoje znanje, pridobijo izkušnje in ustvarijo nova prijateljstva.