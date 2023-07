Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 3. julija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,45 odstotka na 1235,96 točke. Največjo rast v prvi kotaciji so beležile delnice Luke Koper in Krke, najbolj pa so vlagatelji danes povpraševali po delnicah Zavarovalnice Triglav in NLB. Skupno so ustvarili za 471.068 evrov prometa.