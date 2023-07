Srebrna nit za medgeneracijski dogovor o plačevanju dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 3. julija - Brez participacij, ki jih predvideva predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ne bo šlo, so prepričani v društvu Srebrna nit. Vendar naj bi novi socialni steber temeljil na trdnih ekonomskih in političnih podlagah, utemeljenih na novem medgeneracijskemu družbenemu dogovoru, kar je za tako pomembno vprašanje nujno potrebno, so pozvali.