Inflacija v Švici najnižje v skoraj letu in pol

Zürich, 3. julija - Švica je junija zabeležila 1,7-odstotno letno inflacijo, potem ko je bila ta maja 2,2-odstotna. Gre za najnižjo stopnjo inflacije v skoraj letu in pol. Inflacijo še naprej najbolj poganjajo podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. Inflacija se je tako vrnila v ciljni razpon švicarske centralne banke med nič in dvema odstotkoma.