Sindikat Fides: Pogajanja o "fantomskih" stebrih so brezplodna

Ljubljana, 3. julija - Na "brezplodnih" pogajanjih z vlado so zdravniki skupaj s pacienti in drugimi zaposlenimi v zdravstvu izgubili dodatno leto za reševanje javnega zdravstva, menijo v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Na tak način ne nameravajo več sodelovati v pogajanjih o "fantomskih stebrih", so zapisali v sporočilu za javnost.