Brezskrbno na dopust: Nekateri otroški izdelki za zaščito pred soncem razočarali ZPS

Ljubljana, 4. julija - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je objavila izsledke preizkusa 12 izdelkov za zaščito pred soncem za otroke z visokim zaščitnim faktorjem 30 in več. Ugotovili so, da raven zaščite ni sorazmerna s ceno. Razočarani so, saj trije izdelki testa niso opravili, slabše pa sta se medtem odrezala izdelka ekološke kozmetike.