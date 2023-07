Reška policija zaradi nepravilne vožnje z gliserji kaznovala 17 tujcev, tudi dva Slovenca

Reka, 3. julija - Reška pomorska policija je od minulega ponedeljka do danes oglobila 17 tujih državljanov zaradi vožnje z gliserjem preblizu obale, so danes sporočili iz policijske uprave primorsko-goranske županije. Prekrške so storili na območju otokov Krk, Lošinj, Rab in Cres, med kršitelji pa sta bila tudi dva Slovenca.