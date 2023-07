Čez poletje avtobusna povezava z Logarsko dolino tudi iz Velenja

Velenje/Logarska dolina, 8. julija - Podobno kot je čez poletje vzpostavljena avtobusna povezava Celja z Logarsko dolino, tudi iz Velenja ob vikendih in praznikih v juliju in avgustu v Logarsko dolino vozi avtobus. Poletni kolesarski avtobus pa Velenje povezuje tudi s Koroško in prek Dravograda do Labota tudi z Avstrijo. Obe avtobusni liniji sta primerni tudi za izletnike brez koles.