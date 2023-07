Šempetrska bolnišnica bo del mreže za onkološko obravnavo bolnikov

Šempeter pri Gorici, 3. julija - V šempetrski bolnišnici so bili danes na obisku predstavniki Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, ki ga upravlja Onkološki inštitut Ljubljana. Predstavili so jim delo in vizije na področju onkologije, saj bo šempetrska bolnišnica postala del mreže onkološke dejavnosti v Sloveniji, ki naj bi zaživela leta 2025.