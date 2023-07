V Chicagu risarski portreti ameriškega slikarja Ellswortha Kellyja

Chicago, 4. julija - Na Umetnostnem inštitutu v Chicagu je na ogled razstava Ellsworth Kelly: Portretne risbe. Združuje skoraj 100 redko razstavljenih risb umetnika, ki velja za pionirja abstrakcije in enega najpomembnejših povojnih ameriških umetnikov. Razstava pokriva večino Kellyjeve 70-letne kariere in predstavlja njegov razvoj pri portretiranju in risanju.