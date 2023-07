V Novem mestu razpis za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim

Novo mesto, 3. julija - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je objavil prvi javni razpis za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim. Gre za najemna stanovanja v prenovljeni stavbi v središču Novega mesta. Razpisni pogoji so objavljeni na spletnih straneh sklada. Prijava je možna do vključno 11. avgusta, so danes sporočili s sklada.