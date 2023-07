Zagovornik: Maročan, poročen s Slovenko, žrtev diskriminacije na upravni enoti Ljubljana

Ljubljana, 3. julija - Maročan, ki je poročen s slovensko državljanko, je bil žrtev diskriminacije v postopkih na Upravni enoti Ljubljana, je ugotovil Zagovornik načela enakosti. V obravnavanem primeru sta diskriminatorno ravnali kar dve uslužbenki upravne enote in s tem med drugim posegli v pravico do svobode gibanja maroškega državljana, so navedli pri Zagovorniku.