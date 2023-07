Policisti v Čatežu ob Savi ujeli Turka pri prevozu migrantov

Čatež ob Savi, 3. julija - Policisti na območju Čateža ob Savi so v soboto zvečer med kontrolo osebnega avtomobila poljskih registrskih oznak ugotovili, da je 58-letni državljan Turčije v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.